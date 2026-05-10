Bilim insanları açıkladı: Dünyanın en büyük şelalesi denizin altında bulunuyor

Arktik Okyanusu'nun derinliklerinde gizlenen ve Danimarka Boğazı Şelalesi olarak bilinen oluşum, dünyanın en büyük şelalesi olarak kabul ediliyor. İzlanda ile Grönland arasında yer alan bu dev su akışı, saniyede yaklaşık 3,2 milyon metreküp suyu Atlantik Okyanusu'na taşıyor. Bu miktar, Niagara Şelalesi'nin debisinin katbekat üzerinde.

Uzmanlara göre bu görünmez su akışı, okyanus akıntılarını düzenleyerek küresel iklim üzerinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle Avrupa'nın sıcaklık dengesi ve deniz ekosistemlerinin korunmasında etkili olan bu sistem, iklim değişikliği nedeniyle yakından takip ediliyor. Bilim insanları, suyun sıcaklığı ve tuzluluğundaki değişimlerin bu dev şelalenin gücünü etkileyebileceğini belirtiyor.