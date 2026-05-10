Bilim insanları çevre dostu su bazlı pil geliştirdi! Teorik ömrü 300 yıla ulaşıyor
Bilim insanları, tofu yapımında kullanılan tuzlu suya benzer bileşenlerle çalışan çevre dostu yeni bir pil geliştirdi. Laboratuvar testlerinde 120 bin şarj döngüsünü başarıyla tamamlayan bu su bazlı sistemin, teorik olarak 300 yıla kadar dayanabilecek kadar uzun ömürlü olduğu belirtiliyor.
Çin ve Hong Kong'daki araştırmacılar, tofu yapımında kullanılan tuzlu suya benzer bir elektrolitle çalışan yeni bir su bazlı pil geliştirdi. Magnezyum ve kalsiyum tuzları içeren bu pil, laboratuvar testlerinde 120 bin kez şarj edilip boşaltıldı ve yüksek dayanıklılık gösterdi.
Uzmanlara göre bu teknoloji, teorik olarak 300 yıla kadar kullanılabilecek kadar uzun ömürlü olabilir. Yanıcı olmayan ve çevreye daha az zarar veren bu pilin özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin depolanmasında önemli bir alternatif olabileceği belirtiliyor.
