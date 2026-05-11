Bilim insanları şaşkına döndü! Uzaydan gelen kuyruklu yıldızda “dünya dışı su” bulundu
Güneş Sistemi dışından gelen 3I/ATLAS adlı kuyruklu yıldızda yapılan incelemeler, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Araştırmacılar, bu gök cisminin içindeki suyun Dünya’daki sudan yaklaşık 40 kat daha fazla döteryum içerdiğini belirledi.
Uzmanlara göre bu sıra dışı kimyasal yapı, 3I/ATLAS'ın son derece soğuk ve Güneş Sistemi'nden çok farklı koşullarda oluştuğunu gösteriyor. Çalışma, gezegen sistemlerinin evrende birbirinden oldukça farklı şekillerde oluşabileceğine işaret ediyor.
Bilim insanları, bu keşfin Samanyolu'ndaki diğer yıldız sistemlerinin nasıl meydana geldiğini anlamak açısından önemli bir adım olduğunu vurguluyor. 3I/ATLAS'ın bugüne kadar incelenen en yaşlı yıldızlar arası ziyaretçilerden biri olabileceği düşünülüyor.
