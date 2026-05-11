Eski binalardaki korku hissinin bilimsel açıklaması bulundu

Yapılan araştırmada, bu seslere maruz kalan kişilerin stres hormonu kortizol seviyelerinin yükseldiği ve kendilerini daha sinirli, huzursuz ve gergin hissettikleri belirlendi. Katılımcılar sesi bilinçli olarak duyamasa da vücutlarının bu titreşimlere tepki verdiği görüldü.

Uzmanlara göre özellikle bodrum katları ve eski yapılarda bulunan mekanik sistemler, bu düşük frekanslı titreşimleri oluşturabiliyor. Bu da insanların ortamda açıklayamadıkları bir tedirginlik hissetmesine neden olabiliyor. Araştırmacılar, "perili ev" olarak bilinen bazı deneyimlerin arkasında aslında görünmeyen ses dalgalarının etkili olabileceğini belirtiyor.