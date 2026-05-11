Orta Çağ’a ait gemiler bulundu! İsveç’teki keşif arkeologları heyecanlandırdı

İsveç’in Varberg kentinde demiryolu tüneli çalışmaları sırasında toprağın altında altı tarihi gemi batığı bulundu. Arkeologlar, batıkların Orta Çağ’dan 17. yüzyıla kadar uzandığını belirledi.

Giriş Tarihi: 11.05.2026 11:29

En iyi korunmuş gemilerden birinin 1530'lu yıllarda meşe ağacından yapıldığı tespit edildi. Bazı gemilerde yangın izlerine de rastlandı. Uzmanlara göre bu keşif, bölgenin yüzyıllar önce önemli bir liman kenti olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, iki batığın incelemelerinin hala sürdüğünü ve yeni bulguların Orta Çağ denizciliğine ışık tutabileceğini belirtti.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
