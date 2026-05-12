Güneş enerjisinde yeni dönem: Perovskit kristaller silisyuma rakip oluyor

"Silisyumun kanatları" olarak adlandırılan perovskitler, güneş ışığını silisyumla tamamlayıcı bir şekilde emebiliyor. İki malzemenin üst üste istiflendiği "tandem" (eklemli) hücreler, laboratuvar ortamında %35 gibi rekor verimlilik oranlarına ulaştı. Bu teknoloji, aynı yüzey alanından çok daha fazla elektrik üretilmesini sağlayarak yatırım maliyetlerini düşürmeyi vaat ediyor.

Ancak perovskitlerin önünde büyük bir engel var: Dayanıklılık. Bu kristaller, nem ve ışık altında hızla bozularak "siyah" (iletken) fazdan "sarı" (yalıtkan) faza geçiyor. Fransız CNRS ve Rennes Üniversitesi araştırmacıları, 2026 baharında yayımlanan yeni çalışmalarda, özel katkı maddeleri ve "sandviç" (2D/3D) yapı stratejileriyle bu sorunu aşmaya yaklaştıklarını duyurdu.

Güneşin 15 katı yoğunluğundaki ışık altında test edilen yeni hücreler, ticari panellerin ömrünü uzatmak için kritik bir eşiği geçti. Perovskitlerin yerli hammaddeyle üretilebilmesi, Avrupa gibi bölgeler için enerji bağımsızlığı açısından da stratejik önem taşıyor.