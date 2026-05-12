Microsoft’tan Windows 11’i %70 hızlandıracak yeni hamle

Yeni sistemin çalışma mantığı oldukça basit ancak etkili: Kullanıcı bir uygulama açtığında veya Başlat menüsüne tıkladığında, işlemci (CPU) 1 ila 3 saniye boyunca maksimum frekansına çıkıyor. Bu kısa süreli güç artışı sayesinde:

Start ve sağ tık menüleri: %70'e kadar daha hızlı açılıyor.

Edge ve Outlook gibi uygulamalar: %40 daha çabuk yükleniyor.

"BIRAKIN WİNDOWS İŞİNİ YAPSIN"

Bazı eleştirmenler bu yöntemi "donanımı zorlayarak hile yapmak" olarak nitelendirse de, Microsoft yöneticisi Scott Hanselman eleştirilere X üzerinden yanıt verdi. Hanselman, akıllı telefonların ve macOS işletim sisteminin yıllardır bu yöntemi kullandığını belirterek, "Apple yapınca seviyorsunuz, bırakın Windows da işini yapsın (let Windows cook)" ifadelerini kullandı.

Hız artışının çok kısa süreli olması nedeniyle batarya ömrü ve ısınma üzerinde olumsuz bir etki yaratması beklenmiyor. "Windows K2" projesinin bir parçası olan bu özelliğin, test aşamalarından sonra tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.