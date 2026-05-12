TikTok, AB’nin "eşik bekçisi" kararına karşı devrede!

Salı günü gerçekleşen duruşmada TikTok, teknoloji devlerinin gücünü dizginlemeyi amaçlayan bu katı kurallardan muaf tutulmayı talep etti. Şirket, Eylül 2023'te Google, Amazon, Meta ve Apple gibi devlerle birlikte bu listeye dahil edilmişti. Bir alt mahkemenin 2024'te TikTok'un itirazını reddetmesi üzerine konu Avrupa Adalet Divanı'na taşındı.

TikTok'un Savunması

Şirket avukatı Bill Batchelor, TikTok'un pazar değerinin büyük kısmının Avrupa ile bağlantısı olmayan Asya operasyonlarından kaynaklandığını savundu. Ayrıca, kullanıcıların sadece TikTok'a bağlı kalmadığını (multi-homing), aynı zamanda Facebook, Instagram ve X gibi platformları da aktif olarak kullandıklarını belirterek, bir pazar tekeli oluşturmadıklarını vurguladı.

AB'nin Yaklaşımı

Avrupa Komisyonu ise kullanıcıların başka uygulamalar kullanmasının TikTok'un pazardaki belirleyici gücünü değiştirmediğini savunuyor. DMA kurallarına uymayan şirketler, yıllık cirolarının %10'una kadar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Mahkemenin kararını önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor. Bu davanın sonucu, AB'nin teknoloji devlerini denetleme stratejisi için kritik bir emsal teşkil edecek.