Antarktika buzundaki yıldız tozu: Güneş Sistemi'nin 80 bin yıllık yolculuğu

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Dominik Koll ve ekibi, Antarktika'dan alınan 300 kilogramlık buz örneklerini inceledi. Araştırmacılar, süpernova patlamalarıyla uzaya yayılan nadir bir radyoaktif izotop olan demir-60 atomlarını aradı. Bu "yıldız tozu" tanecikleri, galakside süzülerek Dünya atmosferine giriyor ve kar katmanları arasında hapsoluyor.

Yapılan hassas ölçümler, 40 bin ila 80 bin yıl öncesine ait buz katmanlarında, beklenen miktardan çok daha az demir-60 bulunduğunu gösterdi. Bu bulgu, Güneş Sistemi'nin o dönemde daha düşük yoğunluklu bir bölgeden geçtiğini kanıtlıyor. Astronomik verilerle birleştirildiğinde, bu değişim Güneş Sistemi'nin Yerel Yıldızlararası Bulut'a yaklaşık 40 bin yıl önce girdiğini doğruluyor.

Antarktika'nın el değmemiş buzları, bir zaman makinesi görevi görerek kozmik mahallemizin tarihini kaydediyor. Bilim insanları, daha eski buz katmanlarını inceleyerek yıldız patlamalarının ve yıldızlararası bulutların gizemli kökenlerini tamamen aydınlatmayı hedefliyor.