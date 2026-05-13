Google, Android deneyimini Gemini ile yeniden tasarlıyor

Duyurunun en dikkat çeken parçası, Gboard klavyeye entegre edilen Rambler adlı sesli dikte özelliği oldu. Çok dilli Gemini modelleriyle güçlendirilen Rambler; konuşma sırasındaki dolgu kelimeleri (ee, ıı gibi) temizleyebiliyor, cümle ortasındaki düzeltmeleri anlıyor ve aynı cümle içinde farklı diller arasında geçiş yapabiliyor. Google, gizlilik vurgusu yaparak ses verilerinin depolanmadığını belirtti.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ WİDGETLAR VE AJAN YETENEKLERİ

"Create My Widget" özelliği sayesinde kullanıcılar, sadece doğal dil komutları kullanarak kendi ana ekran panellerini tasarlayabilecek. Gemini; Gmail, Takvim ve web verilerini harmanlayarak kişiye özel, dinamik widgetlar oluşturacak.

Ayrıca Gemini, uygulama genelinde çok adımlı görevleri tamamlama, form doldurma ve Chrome üzerindeki web sayfalarını özetleme gibi "ajan" yeteneklerine kavuşuyor. Google yetkilisi Ben Greenwood, bu vizyonu "kullanıcının dünyasından ve verilerinden sürekli yanıtlar üreten bir asistan" olarak tanımladı.

Haziran sonunda yaygınlaşması beklenen bu özellikler, Android'i sadece bir işletim sistemi olmaktan çıkarıp kapsamlı bir yapay zeka merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.