NASA, uzay araçlarında yapay zekayı mümkün kılacak yeni işlemciyi test ediyor

Şubat ayından bu yana süren test kampanyası; radyasyon, termal değişimler ve şok maruziyeti gibi zorlu koşulları kapsıyor. Güneş'ten ve yıldızlararası ortamdan gelen yüksek enerjili parçacıklar, normal şartlarda uzay araçlarını "güvenli mod"a sokarak görevlerin aksamasına neden olabiliyor. HPSC ise bu radyasyon etkilerine karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı.

Performans Sıçraması: Erken sonuçlar, işlemcinin mevcut radyasyon dayanıklı çiplerden 500 kat daha yüksek performans sergilediğini gösteriyor.

Otonom Karar Verme: İşlemci, insan müdahalesinin mümkün olmadığı karmaşık durumlarda yapay zekanın gerçek zamanlı tepki vermesini sağlayacak.

Enerji Verimliliği: Microchip Technology tarafından geliştirilen bu "sistem-on-a-chip" (SoC) mimarisi; merkezi işlem birimlerini, ağ arayüzlerini ve belleği tek bir verimli pakette topluyor.

NASA, bu teknolojiyi Ay ve Mars görevlerinin yanı sıra dünya yörüngesindeki uydularda ve gezegen gezginlerinde kullanmayı planlıyor. Testlerin birkaç ay daha sürmesi beklenirken, teknolojinin havacılık ve otomotiv gibi dünyadaki endüstrilere de uyarlanması hedefleniyor.