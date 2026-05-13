NASA, uzay araçlarında yapay zekayı mümkün kılacak yeni işlemciyi test ediyor
NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL), derin uzay görevlerinde devrim yaratacak Yüksek Performanslı Uzay Bilişimi (HPSC) işlemcisini test etmeye başladı. Mevcut uzay bilgisayarlarından 100 kat daha fazla hesaplama kapasitesine sahip olan bu yeni işlemci, gelecekteki görevlerde otonom yapay zeka kullanımının önünü açacak.
Şubat ayından bu yana süren test kampanyası; radyasyon, termal değişimler ve şok maruziyeti gibi zorlu koşulları kapsıyor. Güneş'ten ve yıldızlararası ortamdan gelen yüksek enerjili parçacıklar, normal şartlarda uzay araçlarını "güvenli mod"a sokarak görevlerin aksamasına neden olabiliyor. HPSC ise bu radyasyon etkilerine karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı.
- Performans Sıçraması: Erken sonuçlar, işlemcinin mevcut radyasyon dayanıklı çiplerden 500 kat daha yüksek performans sergilediğini gösteriyor.
- Otonom Karar Verme: İşlemci, insan müdahalesinin mümkün olmadığı karmaşık durumlarda yapay zekanın gerçek zamanlı tepki vermesini sağlayacak.
- Enerji Verimliliği: Microchip Technology tarafından geliştirilen bu "sistem-on-a-chip" (SoC) mimarisi; merkezi işlem birimlerini, ağ arayüzlerini ve belleği tek bir verimli pakette topluyor.
NASA, bu teknolojiyi Ay ve Mars görevlerinin yanı sıra dünya yörüngesindeki uydularda ve gezegen gezginlerinde kullanmayı planlıyor. Testlerin birkaç ay daha sürmesi beklenirken, teknolojinin havacılık ve otomotiv gibi dünyadaki endüstrilere de uyarlanması hedefleniyor.
