SpaceX, 20 Mayıs'ta 12. starship test uçuşunu gerçekleştirecek
Elon Musk, SpaceX'in dünyanın en güçlü roketi olarak kabul edilen Starship Super Heavy için 20 Mayıs'ta devasa bir fırlatma gerçekleştireceğini doğruladı. Bu görev, Starship aracının 12. uçuş testi olma özelliğini taşıyor. Heyecanla beklenen bu fırlatmada, roketin neredeyse tüm bileşenlerinde yapılan kapsamlı tasarım değişiklikleri ve performans iyileştirmeleri test edilecek.
Sıvı metan ve oksijenle çalışan yükseltilmiş Raptor motorlarının kullanılacağı uçuş, Türkiye saati ile 20 Mayıs sabahı erken saatlerde gerçekleşecek. Plandaki görev akışına göre:
- Ayrılma: Kalkıştan yaklaşık 2,5 dakika sonra Super Heavy güçlendiricisi ana gövdeden ayrılacak.
- İniş: Güçlendirici, Meksika Körfezi'ne kontrollü bir iniş yapmayı hedeflerken; üst aşama (Starship) uzaydaki yolculuğuna devam edecek.
- Deneyler: Uzayda bir Raptor motorunun yeniden ateşlenmesi denenecek ve ısı kalkanının dayanıklılığını ölçmek amacıyla bir adet koruma karosu bilerek eksik bırakılacak.
Stratejik Önem Görev sırasında 22 adet Starlink simülatörü (maket uydu) konuşlandırılacak. Bu simülatörlerin üzerindeki kameralar, Starship'in atmosfere dönüş sırasındaki ısı kalkanı performansını görüntüleyerek veri toplayacak.
Heyecan verici bu fırlatma, SpaceX'in resmi web sitesi ve X platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu misyon, Musk'ın Mars ve ötesine yönelik vizyonunda kritik bir kilometre taşı olarak görülüyor.
