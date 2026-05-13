SpaceX, 20 Mayıs'ta 12. starship test uçuşunu gerçekleştirecek

SpaceX, 20 Mayıs'ta 12. starship test uçuşunu gerçekleştirecek Elon Musk, SpaceX'in dünyanın en güçlü roketi olarak kabul edilen Starship Super Heavy için 20 Mayıs'ta devasa bir fırlatma gerçekleştireceğini doğruladı. Bu görev, Starship aracının 12. uçuş testi olma özelliğini taşıyor. Heyecanla beklenen bu fırlatmada, roketin neredeyse tüm bileşenlerinde yapılan kapsamlı tasarım değişiklikleri ve performans iyileştirmeleri test edilecek.

Giriş Tarihi: 13.05.2026 14:31