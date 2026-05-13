Yeni keşfedilen 2026 JH2 asteroidi Dünya’nın yakınından geçecek

Güneş yönünden gelen nesnelerin yarattığı "kör nokta" nedeniyle geç fark edilen asteroid, yaklaşık 11,5 kadir parlaklığa ulaşacak. Bu durum, amatör gökbilimcilerin bile orta ölçekli teleskoplarla bu tarihi anı gözlemlemesine olanak tanıyacak. Bilim insanları, bu yakın geçişi uzay aracı fırlatmadan asteroidin yapısını incelemek için nadir bir fırsat olarak görüyor.

Olayın ciddiyeti, Vera C. Rubin Gözlemevi'nin son haftalarda 11.000'den fazla yeni asteroid tespit etmesiyle daha da belirginleşti. Uzmanlar, "gezegen katili" dev asteroidlerin %95'inin bilindiğini ancak bir şehri yok edebilecek büyüklükteki nesnelerin çoğunun hala haritalanmadığını vurguluyor. Kenya gibi ekvator kuşağındaki ülkelerin, derin uzay izleme sistemleri için stratejik öneme sahip olduğu belirtilirken; 2026 JH2 vakası, erken uyarı sistemlerine yapılan yatırımların bir lüks değil, insanlığın bekası için zorunluluk olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.