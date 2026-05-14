Foxconn’a büyük siber saldırı: Apple ve NVIDIA verileri tehlikede

Saldırının sorumluluğunu, "Nitrogen" adlı bir hacker grubu üstlendi. Grup; çalınan veriler arasında Apple, Google, Intel, Dell ve NVIDIA gibi teknoloji devlerine ait gizli müşteri bilgileri, ürün şemaları ve mali belgeler bulunduğunu öne sürdü. Kanıt olarak bazı belgeleri internette paylaşan saldırganlar, Foxconn'u köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

"Çifte Şantaj" Stratejisi

Nitrogen grubu, siber güvenlik dünyasında "çifte şantaj" (double extortion) yöntemiyle tanınıyor. Bu yöntemde hackerlar, yalnızca dosyaları şifreleyerek sistemi kilitlemekle kalmıyor, aynı zamanda verileri önceden dışarı sızdırıyor. Eğer şirket fidyeyi ödemezse, bu hassas verilerin kamuoyuna sızdırılması tehdidini kullanıyorlar.

Foxconn, saldırıdan etkilenen fabrikaların kademeli olarak normal operasyonlarına döndüğünü açıkladı. Ancak şirket, sızıntının tam kapsamı veya çalınan verilerin ticari etkileri hakkında henüz ayrıntılı bir detay paylaşmadı. Olay, küresel tedarik zinciri devlerinin siber güvenliği konusunda ciddi endişeleri tekrar gündeme getirdi.