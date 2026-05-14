Windows 11 kabusu: Mayıs güncellemesi binlerce bilgisayarı kilitledi!
Microsoft’un 12 Mayıs 2026’da yayınladığı aylık kümülatif güncelleme KB5089549, Windows 11 kullanıcıları için beklenmedik sorunları beraberinde getirdi. 24H2 ve 25H2 sürümleri için yayınlanan bu paket; 120 güvenlik açığını kapatmayı, yeni bir "Xbox Modu" eklemeyi ve Dosya Gezgini'ni iyileştirmeyi hedefliyordu. Ancak kullanıcı raporları, güncellemenin kurulum aşamasında ciddi hatalar verdiğini gösteriyor.
Reddit ve Microsoft destek forumlarında paylaşılan bilgilere göre, birçok bilgisayarda kurulum süreci defalarca başarısız oluyor. Sistem, hata sonrası otomatik olarak geri yükleme yaparak veri kaybını önlese de güncelleme bir türlü tamamlanamıyor. Bazı kullanıcılar ise güncelleme sonrası internet hızında ciddi yavaşlamalar ve Wi-Fi bağlantı sorunları yaşadıklarını bildiriyor.
Microsoft cephesi ise henüz bu sorunları resmi olarak kabul etmiş değil; şirket, sistemlerinde aktif bir arıza kaydı bulunmadığını savunuyor. Uzmanlar, bu tür hataların genellikle bozuk sistem dosyaları veya üçüncü taraf antivirüs yazılımlarından kaynaklanabileceğini belirtiyor. Sorun yaşayan kullanıcılara şimdilik manuel kurulum yapmaları veya SFC/DISM taramalarını çalıştırmaları öneriliyor.