Windows 11 kabusu: Mayıs güncellemesi binlerce bilgisayarı kilitledi!

Reddit ve Microsoft destek forumlarında paylaşılan bilgilere göre, birçok bilgisayarda kurulum süreci defalarca başarısız oluyor. Sistem, hata sonrası otomatik olarak geri yükleme yaparak veri kaybını önlese de güncelleme bir türlü tamamlanamıyor. Bazı kullanıcılar ise güncelleme sonrası internet hızında ciddi yavaşlamalar ve Wi-Fi bağlantı sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

Microsoft cephesi ise henüz bu sorunları resmi olarak kabul etmiş değil; şirket, sistemlerinde aktif bir arıza kaydı bulunmadığını savunuyor. Uzmanlar, bu tür hataların genellikle bozuk sistem dosyaları veya üçüncü taraf antivirüs yazılımlarından kaynaklanabileceğini belirtiyor. Sorun yaşayan kullanıcılara şimdilik manuel kurulum yapmaları veya SFC/DISM taramalarını çalıştırmaları öneriliyor.