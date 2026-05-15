Antarktika’daki gizem çözüldü: Dünya, ölü yıldızların bulutundan geçiyor

Dr. Dominik Koll liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, Güneş Sistemi'nin şu anda içinden geçtiği "Yerel Yıldızlararası Bulut" (LIC) adlı tozlu bölgenin, kadim süpernova kalıntılarını barındırdığını kanıtladı. Araştırmacılar, iddialarını doğrulamak için 80 bin yıl öncesine kadar uzanan derin deniz tortuları ve buz çekirdeklerini inceledi.

Yapılan analizler, demir-60 sinyallerinin Güneş Sistemi'nin bu bulut içindeki hareketiyle tamamen uyumlu şekilde değiştiğini gösterdi. Bu da Dünya'nın, bulutun içinden geçerken bu antik yıldız tozlarını topladığını kanıtlıyor.

Uzmanlar, bu atomları bulmayı "saman yüklü 50 bin futbol stadyumunda bir iğne aramaya" benzetiyor. Geliştirilen ultra hassas yöntem sayesinde, insanlık tarihinde ilk kez komşu kozmik bulutların kökeni doğrudan Dünya'daki jeolojik arşivler üzerinden incelenebiliyor.