Güneş aniden yok olsaydı ne olurdu? 8 dakika sonra...

Bu kritik sürenin dolmasının ardından Dünya tamamen karanlığa gömülecek ve Güneş'in kütleçekim bağından kurtularak düz bir çizgide uzay boşluğuna doğru savrulacaktır. Diğer gezegenlerin de benzer şekilde savrulması nedeniyle çarpışma riski düşük olsa da asıl ölümcül tehdit dondurucu soğuklar olacaktır.

Yaklaşık 20 gün içinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık suyun donma noktasının altına düşecek; bitkiler, hayvanlar ve insan popülasyonu hızla yok olmaya başlayacaktır. Zamanla sıcaklıklar mutlak sıfırın hemen üzerine, yani günümüz Pluto seviyelerine kadar gerileyecektir.

Buna rağmen yaşam tamamen son bulmayabilir. Okyanus derinliklerindeki jeotermal kaynakların yakınında yaşayan canlılar hayatta kalmayı başarabilir. İnsanlık içinse en gerçekçi sığınak, jeotermal enerjiyi yoğun şekilde kullanan İzlanda gibi bölgeler olacaktır; fakat kaynak yetersizliği nedeniyle bu durum kalıcı bir kurtuluş sunmayacaktır.