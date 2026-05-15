Hollywood'a yapay zeka darbesi!

2026 Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer alan ünlü oyuncu Demi Moore, Hollywood'un yapay zekaya karşı kendini koruma konusunda yeterli adımları atmadığını belirtti. Teknolojinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayan 63 yaşındaki sinema ikonu, "Yapay zekaya karşı savaşmak, kesinlikle kaybedeceğimiz bir mücadeleye girmektir. Ancak yapay zeka, sanatın gerçek kaynağı olan ruhu ve duyguyu asla taklit edemez" dedi.

Ünlü yönetmen James Cameron da benzer bir duruş sergileyerek, yapay zekanın teknik ve maliyet açısından sektöre destek olabileceğini fakat bir insanın benzersiz yaşam deneyimlerinden süzülen derin senaryoları asla yazamayacağını savundu.

Sektördeki bu endişeler, 2023'teki senarist ve oyuncu grevlerinin de ana nedenlerinden biriydi. Yapay zekanın yarattığı tehditler karşısında Oscar ve Altın Küre gibi prestijli ödül komiteleri de kurallarını güncelledi. Oscar, oyunculuk kategorilerinde yalnızca insanların performanslarını kabul edeceğini açıklarken; Altın Küre, insan yaratıcılığının ana unsur kalması şartıyla yapay zeka kullanımına daha esnek bir sınır getirdi. Hollywood şimdi yapay zekayla savaşmak yerine, onunla nasıl bir denge kuracağını tartışıyor.