NASA'nın Roman uzay teleskobu görünmez nötron yıldızlarını keşfedecek

Büyük kütleli yıldızların süpernova patlamalarıyla çökmesi sonucu oluşan nötron yıldızları, Güneş'ten daha fazla kütleyi bir şehir büyüklüğüne sıkıştıran aşırı yoğun yapılardır. Çoğu pulsar veya X-ışını kaynağı olmadığı için karanlıkta kalır. Roman Teleskobu ise "kütleçekimsel mikro-mercekleme" yöntemiyle, bir nötron yıldızının arkasındaki yıldızın ışığını büküp büyüttiği anları yakalayacak.

Heidelberg Üniversitesi'nden Zofia Kaczmarek ve Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndan Peter McGill, Roman'ın gelişmiş astrometri yetenekleri sayesinde arka plandaki yıldızların konumundaki milimetrik sapmaları ölçebileceğini belirtiyor. Bu sayede, şimdiye kadar neredeyse imkansız olan izole nötron yıldızlarının kütle ölçümü ilk kez doğrudan yapılabilecek.

Bu tarihi veriler; yıldız patlamalarının dinamiklerini, nötron yıldızlarının uzayda neden yüzlerce kilometre hızla savrulduğunu ve kara deliklerle aralarındaki kütle sınırını aydınlatarak astrofizikte yeni bir çığır açacak.