Yeni telefon alacaklar dikkat! Bu tarihten sonra o cihazları satmak yasaklanıyor!

Üreticiler, güvenlik risklerini azaltmak için yapay zeka destekli akıllı şarj yönetim sistemlerine başvuruyor. Uzun vadeli çözüm olarak görülen katı hal pillerinin (SSB) akıllı telefonlarda kitlesel üretime geçmesi en erken 2027-2028 yıllarını bulacağından, bu süreçte yarı katı piller geçiş formülü olarak öne çıkıyor.

Diğer yandan, Avrupa Birliği'nin yeni pil yönetmeliği sektörü kökten değiştiriyor. Ağustos 2026 itibarıyla yeni etiketleme kuralları başlarken, Şubat 2027'den itibaren kullanıcılar tarafından kolayca değiştirilebilen modüler batarya tasarımları zorunlu olacak. Bu durum üreticileri su yalıtımı ve tasarım mühendisliğinde yeni çözümler bulmaya zorluyor. Yıl sonuna kadar 183 milyar avroya ulaşması beklenen küresel lityum pili pazarı, hem yüksek performans hem de tarihin en katı güvenlik standartlarıyla şekilleniyor.