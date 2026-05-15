Yeni telefon alacaklar dikkat! Bu tarihten sonra o cihazları satmak yasaklanıyor!
2026 yılında akıllı telefon sektörü, artan enerji ihtiyacını karşılamak ile sıkılaşan güvenlik ve çevre düzenlemelerine uyum sağlamak arasında kritik bir dönemeçten geçiyor. Yapay zeka ve yüksek yenileme hızlı ekranlar nedeniyle silikon-karbon (Si-C) anot teknolojisi, yüksek enerji yoğunluğu sunarak premium cihazlarda standart hale geldi. Ancak bu yoğunluk, "termal kaçak" ve yangın risklerini de beraberinde getiriyor. İstatistikler lityum iyon kaynaklı yangınların dünya genelinde ciddi oranda arttığını gösteriyor.
Üreticiler, güvenlik risklerini azaltmak için yapay zeka destekli akıllı şarj yönetim sistemlerine başvuruyor. Uzun vadeli çözüm olarak görülen katı hal pillerinin (SSB) akıllı telefonlarda kitlesel üretime geçmesi en erken 2027-2028 yıllarını bulacağından, bu süreçte yarı katı piller geçiş formülü olarak öne çıkıyor.
Diğer yandan, Avrupa Birliği'nin yeni pil yönetmeliği sektörü kökten değiştiriyor. Ağustos 2026 itibarıyla yeni etiketleme kuralları başlarken, Şubat 2027'den itibaren kullanıcılar tarafından kolayca değiştirilebilen modüler batarya tasarımları zorunlu olacak. Bu durum üreticileri su yalıtımı ve tasarım mühendisliğinde yeni çözümler bulmaya zorluyor. Yıl sonuna kadar 183 milyar avroya ulaşması beklenen küresel lityum pili pazarı, hem yüksek performans hem de tarihin en katı güvenlik standartlarıyla şekilleniyor.