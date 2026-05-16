Atlantik'teki dev akıntı zayıflıyor: Küresel iklim tehdit altında

Bilim insanları, Kuzey Atlantik'in batı yakasındaki okyanus tabanına sabitlenmiş dört izleme istasyonundan alınan uzun vadeli verileri inceledi. Bulgular, subtropikal bölgelerden orta enlemlere kadar uzanan geniş bir alanda istikrarlı ve büyük ölçekli bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Araştırmanın kıdemli yazarlarından Shane Elipot, AMOC'un zayıflamasının küresel hava modellerini altüst edebileceğini belirtti. Elipot; bu durumun daha şiddetli fırtınalara, yağış rejimlerinde beklenmedik değişikliklere, bazı bölgelerde aşırı soğuk kışlara ve kıyı şeritlerinde deniz seviyesi yükselmelerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Isının okyanuslar vasıtasıyla gezegene dağıtılmasında hayati bir rol üstlenen AMOC, iklim sisteminin en önemli mekanizmalarından biri konumunda. Araştırmacılar, okyanusun derinliklerinde kaydedilen bu düşüşün geçici bir dalgalanma olmadığını, aksine gelecekteki iklim krizleri için bir "erken uyarı sinyali" niteliği taşıdığını vurguluyor.