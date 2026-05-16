Çin malı robot köpek casus çıktı: Verileri gizlice Çin'e gönderiyor!

Cihazın yazılımını inceleyen Jordan, Wi-Fi şifresinin sonuna basit komutlar ekleyerek robotun işletim sistemine tam yetkili (root) erişim sağlamayı başardı. Bu ciddi güvenlik açığı sayesinde yetkisiz kişilerin robotun kamerasını ve mikrofonunu uzaktan kontrol ederek çevredeki ses ile görüntüleri gizlice kaydedip canlı yayınlayabileceği anlaşıldı. Ayrıca Jordan, robota entegre edilen ChatGPT modelini manipüle ederek cihazın güvenlik protokollerini devre dışı bırakmayı da başardı.

Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise veri trafiğinde ortaya çıktı. Robotun, topladığı hassas verileri güçlü algoritmalarla şifreleyerek gizlice Çin'deki sunuculara aktardığı tespit edildi. ABD'deki birçok polis teşkilatının kamu bütçesiyle bu robotları yoğun şekilde satın aldığı bilinirken; uzmanlar, kendi güvenliğini hiçe sayan ancak verileri Çin'e gönderme konusunda son derece "titiz" olan bu cihazların ciddi birer casusluk aracına dönüşebileceği konusunda uyarıyor.