Dünyanın en popüler yabani ot ilacı "süper böcekleri" tetikliyor olabilir Bilim insanları, dünyada en yaygın kullanılan yabani ot ilaçlarından biri olan glifosatın, ölümcül antibiyotik dirençli bakterilerin (süper böcekler) yayılmasını tetiklediğini ortaya çıkardı. Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu tarım ilaçları tehlikeli bakterilerin antibiyotik tedavilerinden sağ çıkmasına yol açıyor. Küresel çapta her yıl yaklaşık 1,4 milyon ölüme neden olan antimikrobiyal direncin (AMR) tek sorumlusunun antibiyotikler olmadığı, bu kimyasalların da bakterileri güçlendirdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 11:47