Dünyanın en popüler yabani ot ilacı "süper böcekleri" tetikliyor olabilir
Bilim insanları, dünyada en yaygın kullanılan yabani ot ilaçlarından biri olan glifosatın, ölümcül antibiyotik dirençli bakterilerin (süper böcekler) yayılmasını tetiklediğini ortaya çıkardı. Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu tarım ilaçları tehlikeli bakterilerin antibiyotik tedavilerinden sağ çıkmasına yol açıyor. Küresel çapta her yıl yaklaşık 1,4 milyon ölüme neden olan antimikrobiyal direncin (AMR) tek sorumlusunun antibiyotikler olmadığı, bu kimyasalların da bakterileri güçlendirdiği belirtildi.
Buenos Aires'te Dr. Daniela Centrón liderliğindeki ekip; hastanelerden, tarım arazilerinden ve koruma altındaki sulak alanlardan toplanan bakteri suşlarını inceledi. Sonuçlar, son çare olarak başvurulan güçlü antibiyotiklere karşı dirençli olan hastane bakterilerinin tamamının, aynı zamanda yüksek konsantrasyondaki glifosata karşı da güçlü bir direnç gösterdiğini kanıtladı.
Uzmanlar, hastanelerin arıtılmamış atık sularıyla çevreye karışan süper böceklerin, glifosat kullanılan tarım alanlarında hızla üreyebildiği konusunda uyarıyor. Su döngüsü, direnç genlerinin hastaneler ile doğa arasında çift yönlü taşınmasında anahtar rol oynuyor. Bu tehlike nedeniyle araştırmacılar, tarım ilaçları piyasaya sürülmeden önce antibiyotik direnci testlerinin zorunlu tutulmasını ve ürün etiketlerine risk uyarıları eklenmesini talep ediyor.