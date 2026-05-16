Dünyanın en şiddetli sesi: Krakatoa Yanardağı patlaması
Dünya tarihinde kaydedilen en yüksek sesli olay, 1883 yılında gerçekleşen Krakatoa Yanardağı patlaması oldu. Yaklaşık 310 desibel (dB) şiddetine ulaşan bu muazzam patlama, tam 4.800 kilometre uzaktan bile net bir şekilde duyulabildi. Yarattığı güçlü şok dalgası dünyayı tam üç kez turlarken, patlama merkezinden 64 kilometre uzaktaki bir İngiliz gemisinin mürettebatının kulak zarlarının patlamasına neden oldu.
Doğal afetler içindeki bir diğer devasa gürültü ise Sibirya'da devasa bir orman alanını dümdüz eden 1908 Tunguska Olayı oldu ve yaklaşık 300 dB güce ulaştı.
İnsanlık tarihinin en gürültülü yapay olayı ise Sovyetler Birliği'nin 1961'de patlattığı 50 megatonluk Çar Bombası (Tsar Bomba) nükleer testiydi. Hiroşima'ya atılan bombadan binlerce kat daha güçlü olan bu patlama, 224 desibel ses üretti.
Desibel ölçeği doğrusal değil logaritmik bir yapıda olduğu için ses seviyesindeki küçük artışlar katlanarak devasa farklar yaratır. Örneğin, bir insanın çıkardığı en yüksek ses rekoru 1994 yılında öğrencilerine bağıran bir öğretmenin ulaştığı 121,7 dB iken; Krakatoa'nın 310 dB'lik gücü artık sıradan bir ses olmaktan çıkıp ölümcül bir şok dalgasına dönüşmüştür.