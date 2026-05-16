Dünyanın en şiddetli sesi: Krakatoa Yanardağı patlaması

Doğal afetler içindeki bir diğer devasa gürültü ise Sibirya'da devasa bir orman alanını dümdüz eden 1908 Tunguska Olayı oldu ve yaklaşık 300 dB güce ulaştı.

İnsanlık tarihinin en gürültülü yapay olayı ise Sovyetler Birliği'nin 1961'de patlattığı 50 megatonluk Çar Bombası (Tsar Bomba) nükleer testiydi. Hiroşima'ya atılan bombadan binlerce kat daha güçlü olan bu patlama, 224 desibel ses üretti.

Desibel ölçeği doğrusal değil logaritmik bir yapıda olduğu için ses seviyesindeki küçük artışlar katlanarak devasa farklar yaratır. Örneğin, bir insanın çıkardığı en yüksek ses rekoru 1994 yılında öğrencilerine bağıran bir öğretmenin ulaştığı 121,7 dB iken; Krakatoa'nın 310 dB'lik gücü artık sıradan bir ses olmaktan çıkıp ölümcül bir şok dalgasına dönüşmüştür.