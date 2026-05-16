Özel görelilik ve ikizler paradoksu: Uzay zaman çelişkisi nasıl çözülüyor?

Ancak asıl paradoks, hareketin tamamen göreceli olmasından doğar. Uzay gemisindeki astronotun bakış açısına göre, aslında Dünya kendisinden hızla uzaklaşmaktadır. O halde teorik olarak Dünyadaki ikizin daha genç kalması gerekmez mi? Fizikçiler bu çelişkiyi "ivmelenme" kavramıyla çözer. İki kardeşin konumu simetrik değildir; uzaydaki astronot hızlanmak, yavaşlamak ve Dünyaya geri dönmek için yön değiştirmek zorundadır. Referans çerçevesini değiştiren bu ivmeli hareket, uzaydaki ikizin kesin olarak daha az yaşlanmasını sağlar. Günümüzde GPS teknolojileri de bu fizik kuralını her gün doğrulamaktadır.

Bu teori, NASA'nın ikiz astronotları Scott ve Mark Kelly çalışmasıyla sıkça karıştırılır. Uzayda uzun süre kalan Scott, Dünyadaki ikizinden yalnızca 8,6 milisaniye daha az yaşlanmıştır. Bu deneyin asıl odağı zaman kayması değil, yerçekimsiz ortamın ve kozmik radyasyonun insan sağlığı üzerindeki karmaşık biyolojik etkileridir.