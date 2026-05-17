Bilim insanları açıkladı! Bazı çocuklar matematikte bu yüzden zorlanıyor

Çalışmada, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine basit matematik soruları yöneltildi. Matematik öğrenme güçlüğü bulunan çocukların, sayı sembolleriyle çalışırken daha hızlı ve daha az dikkatli cevap verdiği görüldü. Ancak aynı sorular rakamlar yerine nokta gruplarıyla gösterildiğinde bu fark ortadan kalktı.

Araştırmacılar, özellikle hata fark etme ve kısa süreli hafızayla ilişkili iki beyin bölgesinin bu çocuklarda daha düşük aktivite gösterdiğini belirledi. Uzmanlara göre bu bulgular, matematikte zorlanan çocuklara daha etkili öğretim yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olabilir.