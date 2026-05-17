Dev asteroid Dünya’nın yanından geçecek! Bazı uydulardan bile daha yakın olacak
Bilim insanları, kısa süre önce keşfedilen büyük bir asteroidin Pazartesi günü Dünya’nın son derece yakınından geçeceğini açıkladı. Yaklaşık mavi balina büyüklüğündeki gök cisminin, bazı uyduların yörüngesinden bile daha yakın bir mesafeden geçeceği belirtilirken, uzmanlar çarpma riski bulunmadığını vurguluyor.
Bilim insanları, kısa süre önce keşfedilen 2026 JH2 adlı asteroidin 18 Mayıs Pazartesi günü Dünya'nın çok yakınından geçeceğini açıkladı. Yaklaşık 35 metre çapında olduğu tahmin edilen gök cisminin, gezegenimize 91 bin kilometre kadar yaklaşacağı belirtildi. Bu mesafe, bazı uyduların yörüngesinden bile daha yakın.
NASA verilerine göre asteroid saatte yaklaşık 32 bin kilometre hızla hareket ediyor. Uzmanlar, Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını vurguluyor. Gökyüzü meraklıları, bu yakın geçişi teleskopla izleyebilecek.
