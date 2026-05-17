Vücuttaki gizli “yağ yakma düğmesi” ilk kez ortaya çıkarıldı

Bilim insanları, yağ yakımını harekete geçiren ve kemik sağlığını da etkileyen gizli bir moleküler "anahtar" keşfetti. Fareler üzerinde yapılan araştırmada, kahverengi yağ dokusunda enerji harcayarak ısı üreten alternatif bir sistemin nasıl çalıştığı ilk kez ortaya kondu.

Araştırmaya göre gliserol adlı madde, TNAP isimli enzime bağlanarak bu sistemi aktif hale getiriyor. TNAP enzimi aynı zamanda kemiklerin sertleşmesi ve güçlenmesinde de önemli rol oynuyor.

Uzmanlara göre bu keşif, gelecekte hem obezite hem de "yumuşak kemik hastalığı" olarak bilinen hipofosfatazi için yeni tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Araştırmacılar, bu mekanizmayı hedef alabilecek onlarca potansiyel ilaç adayını şimdiden belirledi.