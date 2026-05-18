Bilim insanları evrenin yüzde 85’ini oluşturan gizemli maddeyi arıyor

Bilim insanları, kütle çekim dalgalarını kullanarak karanlık maddenin izlerini tespit etmeye yardımcı olabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Araştırmaya göre, kara delik birleşmeleri sırasında oluşan kütle çekim dalgaları, eğer yoğun karanlık madde bulutlarının içinde gerçekleştiyse bu duruma dair özel izler taşıyabiliyor.

Araştırmacılar, LIGO-Virgo-KAGRA gözlemevlerinin verilerini inceleyerek 28 güçlü sinyali analiz etti. Bunlardan birinde, karanlık maddeye işaret edebilecek olası bir iz bulundu. Bilim insanları bunun kesin bir keşif olmadığını vurgularken, geliştirilen yöntemin gelecekte karanlık maddenin doğasını anlamada önemli bir araç olabileceğini belirtiyor.