Kahvenin faydasının sırrı çözüldü! Bilim insanları vücuttaki kritik proteini keşfetti

Texas A&M Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırma, kahve tüketiminin neden daha uzun yaşam ve daha düşük hastalık riskiyle ilişkilendirildiğine dair önemli ipuçları sundu. Bilim insanları, demlenmiş kahvede bulunan bazı doğal bileşiklerin NR4A1 adlı bir proteinle etkileşime girerek iltihaplanma, hücre hasarı, yaşlanma ve kanserle bağlantılı süreçleri etkileyebileceğini belirledi.

Araştırmada, kahvede bulunan klorojenik asit, kafeik asit, ferulik asit, kahweol ve cafestrol gibi bileşiklerin bu protein üzerinde etkili olduğu tespit edildi. Laboratuvar deneylerinde, kahve özütlerinin ve bu bileşiklerin bazı kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı gözlemlendi. Araştırmacılar, kahvenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin yalnızca kafeinden kaynaklanmadığını, asıl etkinin içerdiği çok sayıdaki antioksidan ve antiinflamatuvar bileşiğin ortak çalışmasından kaynaklandığını vurguladı.

Uzmanlara göre bu bulgular, düzenli kahve tüketiminin kalp-damar hastalıkları, Parkinson, demans ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceğini gösteren önceki araştırmaları da destekliyor. Çalışma, Nutrients dergisinde yayımlandı.