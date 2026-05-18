Mars’a malzeme taşımaya gerek kalmayabilir! Çözüm asteroitlerde bulundu

İsviçre'deki École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, asteroit madenciliğinin gelecekte Mars'ta kurulacak insan kolonilerinin ihtiyaç duyduğu metal ve yakıtı sağlayabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, Güneş Sistemi'nde bulunan metal açısından zengin asteroitlerden demir, nikel ve diğer değerli elementlerin çıkarılabileceğini, su ve karbon içeren asteroitlerden ise roket yakıtı üretilebileceğini belirtti.

Araştırmada geliştirilen bilgisayar modeli, binlerce farklı rota ve kaynak senaryosunu analiz ederek Mars'a malzeme taşımak için en uygun asteroitleri belirledi. Sonuçlara göre, doğru hedefler seçildiğinde mevcut uzay teknolojisiyle bu görevlerin teorik olarak gerçekleştirilebileceği gösterildi. Böylece Mars'ta habitatların inşası, ekipman üretimi ve bakımında kullanılacak ham maddelerin Dünya'dan taşınmasına olan ihtiyaç büyük ölçüde azaltılabilir.

Uzmanlara göre bu yaklaşım, Mars'ta sürdürülebilir bir insan yerleşimi kurmanın önündeki en büyük engellerden biri olan lojistik maliyetleri önemli ölçüde düşürebilir. Araştırmacılar, ilk asteroit madenciliği operasyonlarına henüz yıllar olsa da, bu çalışmanın uzay kaynaklarının kullanımıyla Mars kolonilerinin desteklenmesinin bilimsel olarak mümkün olduğunu gösterdiğini vurguluyor.