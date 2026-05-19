100 milyon röntgen bile işlemiyor: Uzayda devrim!

Akıllı telefonlarımızda ve bilgisayarlarımızda kullandığımız mevcut NAND Flash bellekler, uzaydaki yoğun radyasyon sebebiyle elektrik yüklerini kaybediyor ve verileri bozuyor. Yeni geliştirilen teknoloji ise verileri hapsedilmiş elektrik yükleri yerine "ferroelektrik" (kalıcı elektriksel polarizasyon) yöntemiyle depoluyor. Hafniyum oksit malzemesi kullanılan bu hafıza, silisyum çiplerle tam uyumlu çalışıyor.

Yapay Zekalı Uzay Görevlerinin Önü Açıldı

Yapılan testlerde 1 milyon rad radyasyon dozuna kadar dayanan bu çipler; derin uzay keşifleri, uydularda yapay zeka tabanlı anlık veri işleme ve otonom navigasyon sistemleri için hayati bir dönüm noktası olacak. ABD Savunma Bakanlığı (DoD) tarafından desteklenen bu projenin, geleceğin uzay araçlarında standart haline gelmesi bekleniyor.