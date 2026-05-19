100 milyon röntgen bile işlemiyor: Uzayda devrim!
Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, uzay teknolojilerinde taşları yerinden oynatacak ezber bozan bir buluşa imza attı. Geliştirilen yeni nesil NAND bellek teknolojisi, geleneksel hafıza kartlarının aksine uzaydaki ölümcül radyasyona karşı tam koruma sağlıyor. Bu yeni bellek, tam 100 milyon röntgen filmine eşdeğer aşırı radyasyona karşı bile verileri güvenle saklayabiliyor.
Akıllı telefonlarımızda ve bilgisayarlarımızda kullandığımız mevcut NAND Flash bellekler, uzaydaki yoğun radyasyon sebebiyle elektrik yüklerini kaybediyor ve verileri bozuyor. Yeni geliştirilen teknoloji ise verileri hapsedilmiş elektrik yükleri yerine "ferroelektrik" (kalıcı elektriksel polarizasyon) yöntemiyle depoluyor. Hafniyum oksit malzemesi kullanılan bu hafıza, silisyum çiplerle tam uyumlu çalışıyor.
Yapay Zekalı Uzay Görevlerinin Önü Açıldı
Yapılan testlerde 1 milyon rad radyasyon dozuna kadar dayanan bu çipler; derin uzay keşifleri, uydularda yapay zeka tabanlı anlık veri işleme ve otonom navigasyon sistemleri için hayati bir dönüm noktası olacak. ABD Savunma Bakanlığı (DoD) tarafından desteklenen bu projenin, geleceğin uzay araçlarında standart haline gelmesi bekleniyor.
Haber Girişi