Apple fişi çekti: Bu MAC kullanıcılarına kötü haber!

Geçtiğimiz yıl çıkan macOS Tahoe'nun ardından, Apple Intel mimarisine olan tüm bağlarını koparıyor. Sonbaharda yayınlanacak yeni güncellemeyi alamayacak son dört Intel Mac modeli şunlar:

MacBook Pro (16 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2020, 4 Thunderbolt portlu)

iMac (2020)

Mac Pro (2019)

Apple'ın bu radikal kararının arkasında ise hızla gelişen yapay zekâ teknolojisi yatıyor. "Apple Intelligence" ve yerel makine öğrenimi işlevlerinin işletim sisteminin merkezine oturması, eski Intel işlemcilerin donanımsal olarak yetersiz kalmasına neden oldu.

İlk nesil M1 işlemcili Mac modellerinin ise birkaç yıl daha güncelleme almaya devam edeceği belirtiliyor. Diğer yandan, benzer bir operasyonun iOS 27 ile eski iPhone modellerine de uygulanacağı ve Apple'ın yapay zekâ odaklı yeni donanım çağına geçişi tamamen hızlandıracağı konuşuluyor. Kesin liste hazirandaki etkinlikte netleşecek.