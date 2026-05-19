Artık o kodlar gelmeyecek! Microsoft bir devri kapatıyor

Microsoft'un yayınladığı son resmi destek belgesine göre, hesap girişlerinde ve hesap kurtarma işlemlerinde kullanılan SMS doğrulama sistemi artık tarih oluyor. Şirket, SMS kısa mesajlarının siber dolandırıcılar tarafından kolayca taklit edilebildiğini ve günümüzde kimlik avı saldırılarının ana odağı haline geldiğini belirtti.

Peki yeni dönemde ne olacak? Microsoft, kullanıcıları çok daha güvenli ve siber korsanlar tarafından ele geçirilmesi imkansız olan Passkey (Geçiş Anahtarı) teknolojisine yönlendiriyor. Apple ve Google'ın da aktif olarak kullandığı bu sistem, telefon veya bilgisayarınızdaki yüz tanıma (Face ID), parmak izi veya cihaz PIN kodu ile çalışıyor. Bu hassas veriler buluta yüklenmediği için hacklenme riski taşımıyor.

Şirket, kullanıcılarına geleneksel şifreleri hesaplarından tamamen silmelerini; bunun yerine Microsoft Authenticator, Windows Hello veya onaylı e-posta yöntemlerini içeren "şifresiz hesap" modeline geçmelerini tavsiye ediyor.