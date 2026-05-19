Elon Musk OpenAI’a kaybetti! Ama büyük sır hala çözülemedi
Elon Musk’ın OpenAI ve CEO’su Sam Altman’a karşı açtığı tarihi dava, California’daki federal jüri tarafından jet hızıyla reddedildi. Dokuz kişilik jüri, iki saatten kısa bir sürede davanın düşmesine karar verdi. Ancak bu karar, OpenAI'ın kuruluş misyonuna ihanet edip etmediği tartışmasını sonlandırmadı; jüri sadece Musk’ın dava açmak için çok geç kaldığına hükmetti.
2015 yılında insanlık yararına, kâr amacı gütmeyen bir yapay zekâ laboratuvarı olarak kurulan OpenAI, yıllar içinde Microsoft'un milyarlarca dolarlık desteğiyle ticari bir deve dönüştü. ChatGPT'nin başarısının ardından şirket, geçtiğimiz yıl "kamu yararına çalışan şirket" olarak yeniden yapılandırıldı. OpenAI şimdi ise 2026 sonunda tam 1 trilyon dolar değerleme ile halka açılmaya hazırlanıyor.
Musk karara itiraz edeceğini açıklasa da bu zafer, OpenAI'ın yapay zekâ yarışındaki baskın konumunu iyice sağlamlaştırdı. Yine de davanın merkezindeki o can alıcı soru hukuken yanıtsız kaldı: OpenAI gerçekten insanlığa hizmet eden bir hayır kurumu mu, yoksa sadece hissedarlarını düşünen dev bir şirket mi? Kararı artık mahkemeler değil, kamuoyu verecek.