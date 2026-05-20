Ay tatili için valizleri hazırlayın! Gitmek için tarih sonunda belli oldu!

Kariyeri boyunca beş uzay uçuşu gerçekleştiren 77 yaşındaki Dunbar, Ay'ı yüz yıl önceki keşfedilmemiş Antarktika'ya benzetti. "Artemis" misyonlarıyla Ay'a dönüşün önemini vurgulayan bilim insanı, mevcut ivme korunursa 30 yıl içinde Ay'da tatil yapmanın gerçeğe dönüşebileceğini belirtti.

Dunbar, uzay programlarına ayrılan bütçelerin kısıtlanmasını eleştirerek şu dikkat çekici kıyaslamayı yaptı:

"Apollo döneminde federal bütçenin %4,4'ü uzaya giderken, bugün bu oran %1'in altında. Amerikalılar kozmetiğe uzay programından daha fazla para harcıyor."

Astronot, akıllı telefonlardan gelişmiş su arıtma sistemlerine kadar günlük hayatta kullanılan birçok teknolojinin geçmişteki uzay yarışının birer meyvesi olduğunu hatırlattı.

Uzaydaki Jeopolitik Tehditler

Dünyadaki siyasi gerilimlerin uzaya da yansıdığını ifade eden Dunbar, insanlığın bankacılıktan iletişime (Starlink) ve navigasyona (GPS) kadar tamamen uzaya bağımlı olduğunu vurguladı. Bazı ülkelerin uzayda agresif politikalar izlediğini belirten Dunbar, uydu sistemlerine yapılacak bir saldırının tüm dünyayı felç edebileceği uyarısında bulunarak, "Dünyada olduğu gibi uzayda da kendimizi korumayı öğrenmeliyiz" dedi.