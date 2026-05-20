Hücrelerin "şeker haritası" kanserin gizli izlerini ele veriyor

"Glikan Atlası" (Glycan Atlasing) adı verilen bu yenilikçi teknik, her insan hüresini çevreleyen yoğun şeker tabakasını nanometre çözünürlüğünde haritalandırıyor. Araştırma, glikokaliksin statik bir yapı olmadığını; aksine hücrenin iç sağlığını yansıtan dinamik bir "moleküler ekran" görevi gördüğünü kanıtladı. Örneğin, bağışıklık hücreleri aktifleştiğinde yüzeydeki şeker blokları belirgin şekilde yeniden organize oluyor.

Bilim insanları, bu nano ölçekli desenleri analiz ederek şu kritik başarıları elde etti:

Kanser gelişiminin farklı evrelerini birbirinden ayırt etme,

Aktifleşmiş ve pasif bağışıklık hücrelerini belirleme,

İnsan meme dokusu örneklerinde tümörlü bölgeleri sağlıklı olanlardan ayırma.

Glikan Atlası'nın karmaşık örneklerde bile güvenilir sonuçlar verdiğini belirten araştırmacılar, bir sonraki adımda bu süreci otomatikleştirmeyi hedefliyor. Bu sayede yöntemin klinik uygulamalara taşınması ve patolojik hücre durumlarının çok daha erken ve objektif bir şekilde teşhis edilmesi planlanıyor.