NASA'nın PSYCHE sondası metal asteroide giderken Mars'ı görüntüledi

Uzay aracının 15 Mayıs'ta yakaladığı görüntüler, Mars'ın Syrtis Major bölgesindeki rüzgâr hareketlerini gözler önüne seriyor. NASA'dan yapılan açıklamaya göre:

Bölgedeki rüzgâr çizgilerinin uzunluğu 50 kilometreye ulaşıyor.

Merkezde yer alan kraterlerin ortalama çapı yaklaşık 48 kilometre civarında.

Görüntüler; kırmızı, yeşil ve mavi filtre verileri işlenerek gezegenin doğal renkleriyle oluşturuldu.

PSYCHE MİSYONUNUN AMACI NEDİR?

Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alan Psyche, kaya veya buz yerine metal yoğunluğu yüksek bir gök cismini inceleyecek ilk misyon olma özelliğini taşıyor.

1852 yılında keşfedilen ve patates benzeri düzensiz bir şekle sahip olan bu asteroit, yaklaşık 280 kilometre genişliğinde. Bilim insanları, Psyche'nin eski bir gezegenin demir çekirdeği olabileceğini düşünüyor. Uzay aracı, yörüngede geçireceği iki yıl boyunca yapacağı haritalama çalışmalarıyla Dünya gibi kayalık gezegenlerin gizemli iç yapılarına ve sistemimizin oluşum sürecine ışık tutacak.