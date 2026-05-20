Yün kemik iyileştiren malzemeye dönüştürüldü!

Laboratuvar ortamında kafatası hasarı olan fareler üzerinde yapılan testlerde, yün türevli keratin membranların hasarlı bölgede yeni kemik büyümesini başarıyla yönlendirdiği görüldü. Mevcut tedavilerde kullanılan kolajen bazen hızlı yıpranıp yapısal olarak zayıf kalabilirken, keratin iskelelerin ürettiği kemik dokusunun daha organize, yapısal olarak kararlı ve doğal kemik yapısına çok daha benzer olduğu saptandı.

HEM ETKİLİ HEM SÜRDÜRÜLEBİLİR

Araştırmanın liderlerinden Dr. Sherif Elsharkawy, yün bazlı bir malzemenin canlı bir organizmada kemik onarımı için ilk kez başarıyla test edildiğini ve bu gelişmenin biyomalzeme sektörü için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti:

"Bu teknoloji, keratinin canlı bir biyolojik sistemde kemik onarımını destekleyebileceğini kanıtlayarak bizi gerçek hastalarda klinik kullanıma bir adım daha yaklaştırıyor."

Ayrıca hayvancılık endüstrisinde genellikle atık olarak görülen yünün geri dönüştürülmesi, bu yöntemi son derece ekonomik, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir kılıyor. Bu yenilikçi malzemenin yakın gelecekte kemik kırıkları, hasarları ve diş cerrahisinde çığır açması bekleniyor.