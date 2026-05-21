Bilim insanlarından kuralları yıkan keşif: "Tersyüz" gezegen sistemi

Güneş Sistemi'mizde kayalık gezegenler yıldıza yakın konumlanırken, gaz devleri daha uzakta yer alır. Bugüne kadar evrendeki genel şablonun bu olduğu kabul ediliyordu. Ancak ESA'nın Cheops uydusundan elde edilen veriler, bu sistemde beklenmedik bir diziliş ortaya koydu:

Sıradışı Gezegen Dizilişi: Kayalık - Gaz - Gaz - Kayalık

Temel Anormallik: En dış yörüngede, soğuk gazların birikmesiyle normalde dev bir gaz gezegeni olması beklenen yerde küçük ve kayalık bir gezegenin bulunması.

Araştırmanın başındaki isim Thomas Wilson, bu dış gezegenin, sistemdeki gaz tamamen tükendikten çok sonra oluştuğunu belirtiyor. Bu durum, gezegenlerin bir disk içinde aynı anda oluştuğunu savunan klasik teorilerin aksine, gezegenlerin art arda meydana geldiği "içten dışa oluşum" modeline dair en güçlü kanıtı sunuyor.

Bu keşif, Güneş Sistemi'mizin evrensel bir standart olmadığını ve uzayda çok daha farklı gezegen mimarilerinin bulunduğunu kanıtlıyor. Bilim insanları şimdi gezegenlerin nasıl doğduğuna dair temel varsayımları yeniden gözden geçirmeye hazırlanıyor.