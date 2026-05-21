Güneş enerjisi ve özel bakterilerle "temiz" kimyasal üretimi dönemi başlıyor!

Cambridge Üniversitesi ve Weizmann Bilim Enstitüsü'nün de katkı sunduğu bu yenilikçi sistem; güneş ışığı, su, CO₂ ve genetiği değiştirilmiş Escherichia coli (E. coli) bakterilerini tek bir reaktör kabında buluşturuyor. Sistem şu şekilde işliyor: Güneş ışığı suyu parçalayarak bakterilerin soluması için oksijen açığa çıkarıyor. Aynı anda diğer bir elektrottaki enzim, CO₂'yi yakalayarak bakterilerin yakıt olarak tüketebileceği "format" adlı küçük bir enerji molekülüne dönüştürüyor. Bakteriler bu enerjiyi kullanarak çoğalıyor ve biyokütle üretiyor. Kısacası cihaz, bitkilere ihtiyaç duymadan doğal fotosentez sürecini laboratuvar ortamında kopyalıyor.

Günümüzde fosil yakıtlara bağımlı olan kimya endüstrisi için çevre dostu, sürdürülebilir bir alternatif sunan bu teknolojinin, gelecekte "temiz" kimyasallar, plastikler ve gıda amaçlı mikrobiyal protein üretiminde kullanılması hedefleniyor. Geleneksel cihazların aksine bakterileri zehirleyen toksik iyonlar üretmeyen bu modüler donanım, ilerleyen yıllarda farklı hedef molekülleri üretecek şekilde kolayca modifiye edilebilecek.