Meta’da yapay zeka depremi: 8.000 çalışan işten çıkarıldı

Şirketin kısa süre önce rekor gelir açıklamasına rağmen bu adımın atılması, Meta çalışanları arasında derin bir endişe yarattı. CEO Mark Zuckerberg, bu stratejik değişimin nihai bir kişisel asistan görevi görecek "süper zeka" yaratma hedefinin parçası olduğunu belirtti. Meta'nın YZ yatırımlarını bu yıl iki katından fazla artırıp 125 milyar ile 145 milyar dolar arasına çekeceği vurgulandı.

Şirket İçi Tepkiler Büyüyor

İşten çıkarmalar sürerken, çalışanlar arasında ciddi tepkiler de yükseliyor:

Veri İzleme Protestosu: Meta'nın kendi YZ modellerini eğitmek amacıyla çalışan verilerini izlemesine yönelik başlattığı yeni program büyük tepki topladı. 1.000'den fazla personel, bu uygulamanın derhal durdurulması için bir dilekçe imzaladı.

Yeni Yapılanma: Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Maher Saba liderliğinde kurulan "Uygulamalı YZ" ekibine şimdiden 2.000 kişi dahil edildi. Yönetim, seçilen personelin bu ekibe katılımını kesinlikle zorunlu tuttu.

Tazminat Hakları: İşten çıkarılanlara 16 haftalık temel tazminata ek olarak, çalıştıkları her yıl için ekstra iki haftalık ödeme sağlandı.

Silikon Vadisi yapay zeka devrimine hızla ayak uydururken, teknoloji sektörü çalışanları kendi geliştirdikleri sistemlerin bizzat kendi işlerini ellerinden almasını endişeyle izliyor.