MIT'den çığır açan keşif: Sistein bağırsakları iyileştiriyor

Nature dergisinde yayımlanan bu araştırma, özellikle kanser tedavisi gören hastalar için beslenme temelli yeni iyileşme yöntemlerinin kapısını aralıyor.

Doğal İyileştirici: Et, süt ürünleri, baklagiller ve kuruyemişlerde bulunan sistein, sindirim sisteminde onarıcı bir zincirleme reaksiyon başlatıyor.

Bağışıklık Tetikleyicisi: Bağırsak hücreleri sisteini emerek CoA adlı bir moleküle dönüştürüyor. Bu da CD8 T bağışıklık hücrelerini aktive ederek, kök hücreleri hızla yenileyen IL-22 proteininin salgılanmasını sağlıyor.

Kanser Hastalarına Umut: Fareler üzerinde yapılan deneylerde, sistein ağırlıklı diyetin radyoterapi ve kemoterapinin (örneğin 5-florourasil) neden olduğu ağır bağırsak hasarını ciddi şekilde onardığı kanıtlandı.

MIT Kök Hücre Girişimi Direktörü Omer Yılmaz, bu buluşun en büyük avantajının sentetik bir ilaç yerine tamamen doğal bir diyet bileşeninden faydalanılması olduğunu vurguluyor.

Belirli bir besinin kök hücre onarımını doğrudan artırdığını kanıtlayan bu ilk çalışmanın ardından, araştırmacılar şimdi sisteinin saç kökleri gibi vücudun diğer dokularındaki yenilenme potansiyelini de mercek altına alıyor.