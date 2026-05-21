Yeni yapay zeka sistemi era, uzman seviyesinde bilimsel yazılımlar geliştiriyor!

Büyük dil modelleri (LLM) ile ağaç arama (Tree Search) algoritmalarını harmanlayan sistem, yazılım geliştirmeyi puanlanabilir bir görev olarak ele alıyor. ERA, kodu sürekli yeniden yazıp bir geri bildirim döngüsü ile test ederek en yüksek performansa ulaşana kadar optimize ediyor.

ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR:

Epidemiyoloji: ABD'deki COVID-19 hastaneye yatış tahminlerinde, resmi CovidHub Ensemble kıyaslama modelinden daha tutarlı ve isabetli sonuçlar üretti.

Normalde uzmanların aylarını alabilen yazılım süreçlerini saatler veya günler içinde tamamlayabilen ERA, bilimsel araştırmaları hızlandırma konusunda büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak araştırmacılar önemli bir gerçeğin altını çiziyor: Tahmine dayalı modelleri optimize etmek, nedensellik ve teorik çerçeve gerektiren "tam bir bilimsel keşif" anlamına gelmiyor. Ayrıca, bu tarz güçlü araçların hassas araştırma alanlarında uzmanlık bariyerini düşürmesinin belirli güvenlik riskleri yaratabileceği de vurgulanıyor.