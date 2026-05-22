Openaı'nin yapay zekası 1946'dan beri çözülemeyen matematik problemini otonom olarak çözdü!

20 Mayıs 2026'da OpenAI, Erdős'ün varsayımını çürüten orijinal bir matematiksel kanıt yayımladı. Erdős, bu sayının klasik kare ızgara modelini aşamayacağını öngörüyordu. Ancak yapay zeka sistemi, kare ızgarayı aşan sonsuz sayıda yapılandırma dizisi olduğunu kanıtlayarak matematik dünyasını şaşırttı.

Bu devrimsel başarının en dikkat çekici yanı yapay zekanın kullandığı yöntem oldu. Model, ayrık geometri problemini cebirsel sayılar teorisiyle ve Golod-Shafarevich teoremiyle ilişkilendirerek iki farklı disiplin arasında daha önce hiçbir insanın kurmadığı yepyeni bir köprü inşa etti.

Geçtiğimiz yıl bilinen çözümleri tekrar ürettiği için eleştirilen yapay zeka, bu kez tamamen özgün bir başarıya imza attı. Aralarında Fields Madalyası sahibi Tim Gowers'ın da bulunduğu dokuz saygın matematikçi bu yeni kanıtı doğruladı. Gowers'ın, bu tarihi çalışmayı dünyanın en prestijli matematik dergilerinden Annals of Mathematics'e önereceği belirtiliyor.