SpaceX'in dev roketi Starship V3'ün fırlatması 40 saniye kala ertelendi!

Roket tamamen yakıtla doldurulmuş ve geri sayım bitime sadece 40 saniye kalana kadar devam etmişti. Ancak, roketi fırlatma rampasına bağlayan ayrılma kolundaki bir sorun nedeniyle işlem durduruldu.

Uçuş Planı ve Test Hedefleri:

Super Heavy İticisi: Görev planına göre Meksika Körfezi'ne simüle edilmiş bir su üstü inişi yapacak.

Starship Uzay Aracı: Yörüngeye girmeden uzaya çıkacak ve yolculuğunu Hint Okyanusu'nda tamamlayacak.

Kritik Görevler: Uçuş sırasında tek bir Raptor motorunun uzayda ateşlenmesi ve ısı kalkanının direncini gözlemlemek amacıyla kameralarla donatılmış 20 simüle edilmiş uydunun uzaya bırakılması test edilecek.

Starship V3'ün Getirdiği Yenilikler

Önceki versiyonlardan 1,3 metre daha uzun olan (124,4 metre) Starship V3, boyut ve güç rekorlarını yeniden kırıyor. Yeni nesil Raptor 3 motorlarıyla donatılan bu roketin itiş gücü %10 artırılırken, maliyeti ve ağırlığı ciddi oranda düşürüldü. Ayrıca V3, derin uzay yolculukları için hayati önem taşıyan uzayda yakıt transferi ve araç birleştirme kapasitesine sahip ilk versiyon olarak öne çıkıyor.

SpaceX, bugüne kadar 15 milyar avrodan fazla bütçe ayırdığı Starship projesiyle NASA'nın insanlı Ay görevlerini (Artemis) ve gelecekteki Mars kolonizasyonunu gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Piyasaların ve uzay ajanslarının gözü bu tarihi fırlatmada olacak.