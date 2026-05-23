Google yapay zeka konusunda fazla mı acele ediyor? Yeni araçlar kullanıcıları bunalttı

Google, son 25 yılın en büyük arama motoru güncellemesini gerçekleştirerek geleneksel mavi bağlantı listeleri yerine yapay zeka destekli, etkileşimli ve sohbet tabanlı bir arama deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca Gmail, Google Docs ve çeşitli medya oluşturma araçları da YZ ile donatılıyor. Yeni özelliklerle birlikte kullanıcılar artık e-postalarıyla veya metin taslaklarıyla doğrudan "konuşabilecek".

Ancak uzmanlar, işlevleri birbiriyle örtüşen bu karmaşık YZ araçları yığınının tüketicilerde "yapay zeka yorgunluğuna" ve kafa karışıklığına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Şirketin yeni stratejisindeki odak eksikliği yatırımcıları da tam olarak tatmin edemedi; nitekim etkinlik günü Alphabet hisseleri %2'nin üzerinde değer kaybetti. Bloomberg analizine göre; Google sermaye, mühendislik ve donanım açısından son derece güçlü olsa da, tüm bu farklı YZ ürünlerini uyumlu ve odaklanmış bir ekosistem içinde sunmakta zorlanıyor.