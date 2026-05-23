İnternetiniz değil: Yapay zeka dizüstü bilgisayarınızı neden yavaşlatıyor?
Yapay zeka (YZ) araçları bilgisayar kullanım alışkanlıklarımızı kökten değiştirirken, donanımlardan da hiç olmadığı kadar yüksek performans talep ediyor. Sanal asistanlar, görsel oluşturma yazılımları ve görüntülü görüşmelerdeki akıllı filtreler gibi işlevler ciddi sistem kaynakları tüketiyor. Bu nedenle, internet bağlantınız kusursuz çalışıyor olsa bile dizüstü bilgisayarınızın giderek yavaşladığını hissedebilirsiniz.
Eskiden bulut sunucular üzerinden yürütülen yapay zeka işlemleri, günümüzde daha hızlı yanıt süresi ve artırılmış gizlilik amacıyla doğrudan bilgisayarların içinde işleniyor. Bu yerel işleme süreci; RAM, işlemci ve batarya üzerinde yoğun bir baskı yaratıyor. Dahası, cihaz aşırı ısındığında donanım hasarını önlemek için sistem gücünü otomatik olarak kısıtlıyor ve yavaşlama hissi ortaya çıkıyor. Araştırma şirketi Gartner'ın öngörülerine göre, 2026 yılı sonuna kadar dünya genelinde satılan bilgisayarların yarısından fazlası yerel YZ işlemlerine özel tasarlanmış "AI PC" (Yapay Zeka Bilgisayarı) formatında olacak.
Cihazınız Yapay Zekaya Hazır mı?
Uzmanlar, donanım yetersizliğinden kaynaklanan sorunları tespit etmek için yeni bir bilgisayar almadan önce şu temel bileşenleri kontrol etmenizi öneriyor:
Bellek (RAM) Kapasitesi: YZ araçlarını takılmadan ve sorunsuz çalıştırmak için 16 GB RAM artık yeni standart olarak kabul ediliyor. 8 GB ve altı cihazlar bu süreçte zorlanabiliyor.
Depolama Tipi: Klasik sabit diskler (HDD) yavaşlamalara neden olurken, SSD kullanımı sistem hızını ve YZ programlarının yanıt süresini önemli ölçüde artırıyor.
NPU (Nöral İşlem Birimi): Yeni nesil bilgisayarlarda bulunan bu özel çip, ana işlemciyi yormadan sadece yapay zeka görevlerini üstlenerek sistemin genel performansını korur.
Isı ve Batarya Kontrolü: Sağlıklı bir batarya enerji yönetimini dengelerken, temiz tutulan fanlar ve iyi havalandırma, aşırı ısınmaya bağlı performans kayıplarının önüne geçer.