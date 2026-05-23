SpaceX'in dev Starship Roketi yeni test uçuşunu tamamladı

Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Starship, bazı ufak motor arızalarına rağmen nihai hedefi olan Hint Okyanusu'na kontrollü bir şekilde ulaştı ve beklendiği gibi çarpma anında alev alarak parçalandı. Musk bu anı X üzerinden ekibini tebrik ederek "destansı bir fırlatma ve iniş" olarak nitelendirdi. Fırlatmayı bizzat yerinde izleyen NASA Yöneticisi Jared Isaacman, Ay'a büyük bir adım daha yaklaşıldığını gururla belirtti.

Eski modellere göre çok daha gelişmiş olan 124 metrelik bu yeni nesil devasa Starship; daha fazla motor itici gücüne, sağlamlaştırılmış kanatçıklara ve oldukça gelişmiş navigasyon sistemlerine sahip. Bu test uçuşunda herhangi bir kurtarma işlemi amaçlanmadığı için roket parçaları doğrudan okyanus sularına gömüldü.

SpaceX, bir yandan Ay ve Mars seyahatleri için bilet satmaya devam ederken, diğer yandan NASA'nın Artemis programı kapsamında Ay'a insan indirmek için Jeff Bezos'un kurduğu Blue Origin şirketiyle kıyasıya bir yarış içinde bulunuyor. Çin asıllı yatırımcı Chun Wang'ın Mars'a gideceğini duyurmasıyla, bu heyecan verici uzay turizmi hedefleri giderek daha fazla netlik kazanıyor.