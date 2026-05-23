Tokyo'dan New York'a 2 saatten kısa sürede uçuş

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Miyagi'deki Kakuda Uzay Merkezi'nde sesten beş kat daha hızlı (Mach 5) seyahat edebilecek uçaklar için ramjet motorunun ilk yanma testini başarıyla tamamladı.

Sınırları Aşan Hız: Mach 5 hızına (saatte yaklaşık 6.100 km) ulaşacak olan uçak, Tokyo ile New York arasındaki mesafeyi sadece 1 saat 45 dakikaya indirecek. ABD'li rakibi Boom Supersonic'in Mach 1.7 hedefiyle kıyaslandığında, Japonya'nın vizyonunun çok daha ileride olduğu görülüyor.

Başarılı Isı Kalkanı: Test sürecindeki en büyük zorluk uçağın maruz kalacağı aşırı sıcaklıklardı. Geliştirilen termal koruma sistemleri, 1.000°C'yi bulan yakıcı dış koşullara rağmen kabin içini normal ısısında tutmayı başardı.

Çevre Dostu Teknoloji: Dönen kompresörler yerine havayı doğrudan yüksek hızla sıkıştıran yenilikçi ramjet motoru, geleneksel jet yakıtları yerine hidrojen kullanıyor. Bu sayede karbon ayak izi de önemli ölçüde düşecek.

Mühendislik sınırlarını zorlayan bu devasa projenin ticari kullanımına henüz yıllar var. Ancak JAXA'nın bu test başarısı, kıtalararası seyahat süresinin bir sinema filminden bile kısa süreceği devrimsel bir havacılık çağının başladığını kanıtlıyor.